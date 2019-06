FISET, Gilles



À l'Hôpital Chauveau, Québec, le 1er juin 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Gilles Fiset, époux de feu dame Marielle Lord. Né à Québec, le 28 janvier 1938, il était le fils de feu dame Nancy Caouette et de feu monsieur Émile Fiset. Il demeurait à Québec.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 8 h 30. Les cendres seront déposées au Columbarium La Seigneurie à une date ultérieure. Monsieur Fiset laisse dans le deuil ses enfants: Pierre, Lucie (Mario Duclos), André (Lise Bernier), Jean-François, Benoit; ses petits-enfants: Christina, Émilie, Gilles, Samuel, William; ses frères et sœurs: feu Denis (Gisèle Delainey), Monique (feu Émile Pouliot), Carmel (Noël Demers), Yvan (Pauline Montminy), Guy (Jacqueline Gagnon), feu Sarto (Margot Girard), feu Gaston, feu Martin (feu Huguette Vaillancourt); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lord: Jean-Yves (Pierrette Gosselin), Jacques (Micheline Bourgoin), Gérard (feu Gisèle Ruest, Nicole Routhier), feu Marcelle (feu Émile Desrosiers, feu Valmont Lepage), feu Lorraine, feu René, Huguette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de