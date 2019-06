VALLÉE, Céline



Au CHSLD Saint-Gervais, le 5 juin 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Céline Vallée, fille de feu Joseph Vallée et de feu Marie-Alice Blanchette. Elle demeurait à Saint-Lazare de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Annie Roger), Yvan et Yanick (Maryse Cayer); ses petits-enfants: Jimmy et Camille Trahan ainsi que ses frères et sœurs: Jean-Denis (Marielle Désilets), Denise, Jacques, Lise, Marcel (Jeannine Côté) et son beau-frère Wilfrid Trahan (Rita Ouellet). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci sincère au personnel du CHSLD de Saint-Gervais pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles à été confiée à la