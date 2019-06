CÔTÉ, Gérard



À l'Hôpital de Montmagny, le 14 juin 2019, à l'âge de 82 ans et 8 mois, est décédé monsieur Gérard Côté, époux de madame Rose-Anne Matteau. Il était le fils de feu monsieur Gérard Côté et de feu dame Emilia Godbout. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 11 h.Les cendres seront déposées au Mausolée de Montmagny. Il laisse dans le deuil: ses enfants: Line (Serge Lemelin); Chantal (Marc Coulombe); Nathalie (Mario Drapeau); Nancy; ses petits-enfants: Bianka Lemelin (Kevin Chenard); Jessie Lemelin (Emma Fowler); Hugo Coulombe; Laurie Coulombe (Mickaël Carrier); Pamélie Drapeau; Coralie Drapeau et Zaky Akjour; ses frères et sœurs: feu Jean-Paul (Aurore Gaudreau (feu Camille Dubé)); Marie-Jeanne (Raymond Labrecque); Philippe (Irène Jean); Juliette s.c.s.l.; feu Pierre (Claire Mercier); feu Michel o.m.i.; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Matteau: Estelle (Jean-Marie Mercier); feu Aline (feu Jacques Asselin); Raynald (Sylvie Dumont); Clémence; feu Dany (Irène Boucher); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe d'oncologie et de médecine-chirurgie de l'Hôpital de Montmagny, ainsi que Dr Guy Cantin et Dre Annie Mercier pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Montmagny ou à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la