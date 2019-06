DESHARNAIS, Lucie



À la Maison Michel-Sarrazin, le 8 juin 2019, à l'âge de 64 ans et 10 mois, est décédée madame Lucie Desharnais, épouse de monsieur Gaétan Robitaille, fille de feu madame Marguerite Hamelin et de feu monsieur Georges Desharnais. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Paul de Grand-Mère. Elle laisse dans le deuil son conjoint Gaétan Robitaille, ses frères et sœurs: Roland (Nicole Benoit), Lise (Marc Lamontagne), André (Pierrette Rivard), Michel (Danielle Lacombe), Jocelyne (René De Champlain), Jacques (Lise Lottinville) et Ginette; ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa fille Sonia. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Qc, téléphone: 418 687-6084, courriel: fondation@michel-sarrazin.ca, site web: www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.