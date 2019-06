RUEL, Yvette



À l'Hôpital St-François d'Assise de Québec, le 10 juin 2019, à l'âge de 95 ans, entourée de l'amour de siens, est décédée Mme Yvette Ruel, épouse en premières noces de feu Lucien Leblond et en deuxièmes noces de feu Roland Breton. Fille de feu Joseph Ruel et de feu Hélène Bell, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Antonio Jackson), Ginette (feu Michel Bidégaré), feu Alain, Diane (Jacques Jackson), Rénald (feu Denise Turgeon)(Louise Girard), Denis (Céline Blanchet), Marjolaine (Mario Drouin) et Linda (Michel Pelletier); ses 15 petits-enfants, ses 19 arrière-petits-enfants, ainsi que ses 2 arrière-arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 9h30 à 11h30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de la Résidence Le Laurentien pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Ruel. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.