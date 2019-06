THIBAULT, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 juin 2019, à l'âge de 78 ans 3 mois, est décédé monsieur Gilles Thibault, époux de dame Ginette Brousseau. Né à Québec, le 23 février 1941, il était le fils de feu dame Adrienne Gagnon et de feu monsieur Léandrus Thibault. Il demeurait à Québec, arr. Charlesbourg. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Ginette, monsieur Thibault laisse dans le deuil ses enfants: Mélanie, Luc; ses petits-enfants: Ethan, Shawn et leur père Patrice Choquette; ses beaux-frères et belles-sœurs: Claude Vachon (feu Claudette), Marcel Dionne (feu Huguette), Francine Desrosiers (feu Jean-Claude); de la famille Brousseau: Carol (Hélène Vallée), France (Claude Beaulieu), Serge (Claudette Cossette), Mario; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de précieux ami(e)s. Il était également le frère de feu Rock et le beau-frère de feu Alain Brousseau. La famille remercie tout le personnel du 13e et 4e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec de même que Yolaine et Véronique de la nutrition parentérale pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc.qc.ca, Tél.: 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de