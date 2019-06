CLOUTIER, Diane



À la Maison Michel-Sarrazin, le 13 juin 2019, à l'âge de 64 ans, est décédée Mme Diane Cloutier. Elle était la fille de feu monsieur Charles-Henri Cloutier et de feu madame Azèle St-Pierre. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 10h30 au centre commémoratif. Madame Cloutier laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Noëlle Morin (Guy Jr Montreuil), Pierre-Luc Morin (Valérie Bouillon) ; le père de ses enfants : Sarto Morin ; ses petits-enfants : Alexane, Lémuel et Floralie ; ses frères et sœurs : Ghislain (Marcelle Gauthier), Donald, Lyne et Karen ; Sa belle-sœur Nicole Michaud (feu Jean-Yves Cloutier) ; son filleul Steve ; sa nièce Chantale, ainsi que les membres des familles Morin, Montreuil et Bouillon. La famille tient à remercier les Dres Deshaies, Poulin et Jacques, ainsi que le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée Ouest, bur. 124, Ville de Québec, QC G1S 1C1 www.michel-sarrazin.ca