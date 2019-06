BÉLANGER, Janet



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre tante, Janet Bélanger. Elle est décédée le 31 mai 2019 à l'âge de 89 ans. Elle était la fille de feu madame Marie-Laure Madore et de feu monsieur Ernest Bélanger. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil sa sœur Nicole; son frère Marcel; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Famille et amis sont invités à se joindre à nous et à prier pour son âme." Que ton âme repose en paix! "Madame Janet Bélanger fut infirmière à l'Hôpital Sainte-Justine de Montréal dans le service d'oncologie. Dévouée au service des malades, elle fut grandement appréciée des enfants et des familles. Ses derniers jours furent heureux au Centre Paul-Gilbert où, par sa personnalité bienveillante et fière, elle se plaisait à offrir son aide. Un chaleureux remerciement à la formidable équipe de l'unité du Belvédère qui l'a accueillie et soignée avec humanisme. Merci aussi à toute l'équipe du CLSC de Lévis qui l'a accompagnée à travers ses épreuves tout en maintenant son autonomie le plus longtemps possible. Pour tout l'amour qu'elle avait pour les enfants, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU Sainte-Justine, 5757, avenue Decelles, bureau 335, Montréal, Québec, H3S 2C3, téléphone : 514-345-4710, www.fondationstejustine.org.