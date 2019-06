Angelina Jolie a un nouvel emploi!

Angelina Jolie devient éditorialiste pour le Time.

L'actrice a commencé sa collaboration avec le magazine par un article sur le sort des réfugiés.

Edward Felsenthal, le rédacteur en chef de la publication et directeur du journal, a annoncé un nouveau contrat avec elle mercredi. L’actrice et réalisatrice écrira «principalement sur les déplacements de population, les conflits et les droits humains».

La star oscarisée a passé ses deux dernières décennies à travailler avec l’Agence des Nations unies pour les réfugiés. Ses articles et essais seront publiés chaque mois sur toutes les plateformes du magazine.

Son premier article, «Ce que l’on doit aux réfugiés», a été publié hier. «Que vous vient-il à l’esprit quand vous imaginez un réfugié? Vous n’imaginez certainement pas un Européen. Mais si vous étiez un enfant de la Seconde Guerre mondiale et demandiez à vos parents ce qu’est un réfugié, ils vous auraient certainement décrit quelqu’un qui vient d’Europe», a-t-elle écrit.

«Avec les lois internationales, venir en aide aux réfugiés n’est pas une option, c’est une obligation. Il est tout à fait possible d’assurer un vrai contrôle des frontières et d’adopter une politique d’immigration humaine et équitable tout en assumant nos responsabilités en aidant les réfugiés», poursuit Angelina Jolie.