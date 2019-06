BOUCHARD, Claude



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 15 juin 2019, à l'âge de 61 ans, est décédé subitement Claude Bouchard, époux de Lyne Chandonnet, fils de feu monsieur Jacques Bouchard et de feu madame Denise Riverin. Il demeurait à Lévis, secteur Saint- Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Jean-Sébastien et Dany (Pascal Potvin); ses beaux-enfants: Alexandra et Dominick; ses frères et soeurs: Michel, Daniel (Gisèle Jacques), Christian (Colette Bellerose), feu Marcelle (feu Gilles Desforges), Chantal, feu Diane et Sylvie (Nelson Peat); sa belle-mère madame Rollande Comeau (Régis Lauzier); son beau-père Denis Chandonnet (Denise Blais); sa belle-soeur madame Annie (Pierre Dubois) et la demi-soeur de son épouse madame Vanessa Chandonnet. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du coeur et de l'AVC. https://www.coeuretavc.ca/. La famille vous accueillera auà compter de 14h.