BEAUDOIN, Elzéar



À l'Hôpital du Suroît, le 3 juin 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée monsieur Elzéar Beaudoin, époux de dame Andrée Landry. Il était le fils de feu dame Delvina Richard et de feu monsieur Joseph Beaudoin. Il demeurait à Pincourt.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Andrée, ses filles : Brigitte (Donald Rheault) et Dhanvanti; ses petits-enfants : Catherine et Kristelle; ses frères et sœurs; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Landry ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.