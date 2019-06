BELLAVANCE, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 juin 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Raymond Bellavance, époux de feu madame Fernande Bilodeau, fils de feu Avila Bellavance et de feu Lucienne Roy. Il demeurait à Sainte-Claire de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 21 juin 2019 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 12h.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Serge Laliberté), Lise (feu Alain Fillion) et Mario; ses petits-enfants: Andréanne, Joannie et Laurie Laliberté, Geneviève, Myriam et Michael Fournier, Jade et Jaimie Bellavance; ses arrière-petits-enfants: Antoine, Eva-Rose, Nathan, Loïc, Florence, Philippe, Charles et Alice. Il était le frère de: feu Paul (feu Adéline Fortier), feu Ernest (feu Rita Bouchard), feu Rolland (feu Jeanne Laverdière), feu l'abbé Raoul (prêtre), feu Emilien (feu Pierrette Daigneault), feu Yvon (feu Bérangère Corriveau), feu Pauline (feu Napoléon Corbin), feu Madeleine (feu Napoléon Corbin), Réal (Marie-Claire Gagné), feu Alphonse (feu Rollande Hince), Véronique (Pierre Sawyer), Jules et feu Lucienne Turmel (feu René Boutin). De la famille Bilodeau, il était le beau-frère de: feu Madeleine (feu Angélo Déluca), feu Simone (feu Joseph Bourgeault), feu Clément (feu Laura Carignan), feu Lionel (feu Gisèle Desrochers), feu Hervé (Lizette Mercier), feu Thérèse (feu Charles-Henri Paquet), feu Laurette (Fernando Audet), Gérard (Gabrielle Corriveau), feu Noëlla (feu Rolland Guay), Raymond (Louise Nadeau), Rita (François Roy), Monique (Albert Roy) et Maurice. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de la résidence Le Fleuribel pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la