BÉDARD, Joseph



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 6 juin 2019, à l'âge de 79 ans et 2 mois, est décédé monsieur Joseph Bédard, fils de feu madame Alice Villeneuve et de feu monsieur Armand Bédard. Il demeurait à Québec et autrefois de Notre-Dame-Des-Laurentides.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides. Il laisse dans le deuil son fils Jean-Pierre Bédard (Sonia Bussières); la mère de son fils Claudette Bédard; ses frères et soeurs: Gisèle (feu Welly Lachance), feu Louis (Monique Lacasse), Yolande (Gaudias Dupont), André (Nicole Frenette), Conrad (Andrée Lamontagne); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc, téléphone: 418 527-4294, courriel: info@societealzheimerdequebec.com, site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires (enveloppes) seront disponibles sur place.