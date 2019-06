DORVAL, Maurice



Au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, le 16 juin 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Maurice Dorval, époux de feu madame Charlotte Picard, fils de feu Antoine Dorval et de feu Jeannette Gingras. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Il était le père de Daniel (Sylvie Boutet) et de feu Alain (Caroline Boutet); le grand-père d'Alexandre, Guillaume (Vanessa Thivierge), Maude et d'Amélie; l'arrière-grand-père de Jordan; le frère de feu Roger (Charlotte Lemelin), Robert, feu Claude (Élisabeth Boily), feu Constance (Roland Ouellet), Michel (Monette Giguère) et de feu Jacques (Céline Demers); le beau-frère de feu Réal Picard (feu Huguette Beaulieu), feu Émery Picard, feu Gilles Picard, feu Claudette Picard (Lucien Bonnardel), feu Louisette Picard, Jeanine Picard (feu Aimé Drapeau) et de feu Claude Picard (Denise Gosselin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Champlain- Chanoine-Audet pour l'humanisme, le professionnalisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Nos ainés, nos amours, du CHSLD Champlain-Chanoine-Audet (https://www.nosainesnosamours.ca/donner.html). La famille vous accueillera auà compter de 13h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Mont-Marie, section Charny.