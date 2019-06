CARBONNEAU, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 juin 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Jacques Carbonneau, époux de Mme Nicole Trachy. Il était le fils de feu M. Louis- Philippe Carbonneau et de feu Mme Rose-Aimée Morin. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule vendredi 21 juin 2019 de 19 h à 21 h. Le samedi 22 juin 2019 de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil outre son épouse: Nicole Trachy, ses enfants: Éric, Sonia (Gaétan Roy), Philippe (Julie Breton) et Mélissa (Christian Roy); ses petits-enfants: Cassandra, Even, Justin, Lucas et Félix Roy, Sammy, Ludovic et Emerik Carbonneau, Lyvia Cliche, Mathilde et Gabriel Roy; son arrière-petit-fils: Adriel Mercedes, ses frères et sœurs: Georges-Edmond (feu Francine Darveau, Hélène Lehoux) et Fernande (feu Léopold Lepage); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Marc-André (Lili Perreault), feu Évangéline (feu Maurice Bergeron), Mariette (Grégoire Bilodeau), Arsène (Doris Turgeon), Carmen (feu Jean-Marie Pelletier), Jean-Denis (Jacqueline Aubin), Gilles (Géraldine Trachy), feu Claudette (feu Raymond Deblois), Michel (Cécile Roy), Marguerite (Jean-Yves Fecteau), Yves (Line Richard), Guylaine (Lucien Bilodeau) et Eddy (Manon Gauthier). Il laisse également dans le deuil sa filleule Sandra Trachy et son filleul Nicolas Trachy-Fecteau ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés :Fondation canadienne du cancer : https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc