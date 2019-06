THÉBERGE, Sonia



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 juin 2019, à l'âge de 55 ans et 5 mois, est décédée madame Sonia Théberge, épouse de monsieur Richard Cuillerier, fille de feu madame Pauline Guay et de feu monsieur André Théberge. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Mathieu et Tommy; sa belle-mère Irène Valiquette (feu Wilfrid Cuillerier); ses beaux-frères et belles-sœurs : Lise Cuillerier, Serge Cuillerier (Nancy Lachance) et Marc Cuillerier (Manon Héon), ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que ses ami(e)s, tout particulièrement Suzanne Bertrand (Gaétan Moreau).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 21 juin 2019, de 19h à 21h30, ainsi quede 9h30 à 10h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. La famille tient à remercier Dre Alexandra Sebastianelli et le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, téléphone : 418 657-5334, site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.