DELISLE, Jacques



À la Maison Michel-Sarrazin, le 10 juin 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Jacques Delisle, époux de madame Andrée Girard. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: François et Julie (Dave Buteau); ses frères et soeurs: Claude, feu Lise (Jean Thibeault), Yves et Anne (Roger Labbé); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Girard: Thérèse (feu Robert Lehoux), feu Denise (feu Michel Robert), Florent (feu Lise St-Pierre), Jean (Denise Roy), feu Françoise, Aline, Céline (Pierre d'Amboise), feu Lucie et Clémence; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents, ami(e)s et anciens collègues de Zellers. Sincères remerciements au personnel du CRCEO, du CLSC de Saint-Romuald et de la Maison Michel-Sarrazin pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin (https://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don/). La famille vous accueillera auà compter de 11h.