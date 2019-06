BARD COURCY, Jeannine



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Jeannine Bard Courcy, survenu à Québec, le 5 juin 2019. Elle était l'épouse de monsieur Raymond Courcy, fille de feu Adélia Pelletier et de feu Joseph Bard. Elle habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, dès 13h, à laOutre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (France Cloutier), Diane (Alain Grenier) et Denis (Marie-Claude Croteau); ses petits-enfants: Caroline (Simon Leclerc), Julien (Roxanne Bureau), Marion (Simon-Pierre Papillon), Camille (Pierre-Luc Turgeon) et Lili-Rose; son frère Roger (Pauline Lalonde) et sa sœur Rolande (feu Pacôme Courcy); ses belles-sœurs: Yolande Guillemette (feu Roland Bard) et Thérèse Courcy; plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada (maintenant nommée Cœur + AVC), 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387. https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don