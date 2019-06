MÉTIVIER, Dr Pierre



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 11 juin 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé le Dr Pierre Métivier, fils de feu Marie-Louis Métivier et de feu Cécile Lacroix. Il demeurait à Saint-Isidore. Il laisse dans le deuil son épouse Francine Bolduc; ses enfants : Vincent Métivier et Catherine Métivier (Raynald D'Amours); ses petits-enfants : Marie-Mychèle Métivier (Alexandre Fournier), Frédérique Métivier et Louis-Pierre Métivier; son frère Jacques Métivier (Diane Leblanc) et leurs enfants Geneviève Métivier (Mathieu Bédard), feu Éliane Métivier et Marie-Josée Métivier (Gino Thérriault); sa soeur Louise Métivier (Pierre Gendron) et son fils Martin Legault (Martine Bouchard); sa belle-soeur Danièle Bolduc (Juge Jean Bécu) et leurs enfants Julie Bécu (Mathieu Lapointe) et Jean-Frédéric Bécu (Sarah Marquis); son beau-frère Alain Bolduc (Danièle Cyr) et leurs enfants Émilie Bolduc, Alexandre Bolduc et Catherine Bolduc; ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins intensifs et des soins palliatifs de l'IUCPQ pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (https://www.fondation-iucpq.org/) ou à Leucan (https://www.leucan.qc.ca/fr/donner/).où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 9h30.