Capture d'une ourse blanche affamée repérée à plus de 800 km de son habitat

MOSCOU | Une ourse polaire affamée qui avait été aperçue aux abords d'une ville de l'Arctique russe, à plus de 800 kilomètres de son habitat naturel a été capturée et prise en charge par des vétérinaires, ont indiqué jeudi les autorités locales.

L'animal avait été repéré pour la première fois dimanche soir dans la zone industrielle de Talmakh, au nord-est de Norilsk, en train de chercher de la nourriture dans des poubelles.

Les images de la bête épuisée avaient fait le tour des réseaux sociaux.

À LIRE AUSSI: Capture d'une ourse blanche affamée repérée loin de son habitat

Il s'agit d'une femelle âgée visiblement d'un an et pesant près de 200 kilos, a indiqué Alexandre Korobkine, un responsable du ministère local de l'Écologie.

Après de premiers examens vétérinaires, l'ourse devrait être envoyée vendredi dans un zoo à Krasnoïarsk, en Sibérie, à plusieurs milliers de kilomètres au sud de Norilsk, où elle sera soignée.

Selon les autorités, son état de santé ne permet pas pour l'instant de la libérer dans la nature.

Les incursions d'ours polaires en quête de nourriture près de zones habitées se font de plus en plus fréquentes dans le nord de la Russie, à mesure que leur habitat et leur alimentation sont dégradés par le changement climatique et la fonte des glaces.

AFP

Les ours polaires sont reconnus comme espèce en danger et leur chasse est interdite en Russie.

En février, les habitants de l'archipel arctique de Nouvelle-Zemble avaient dû faire face à une invasion de dizaines d'ours polaires agressifs en quête de nourriture, qui avait contraint les autorités à déclarer l'état d'urgence pour une dizaine de jours plus tard.

Les images de ces animaux entrant dans les cages d'escalier des immeubles d'habitation avaient fait le tour du monde, un phénomène qui risque de se reproduire avec le renforcement de la présence humaine, notamment militaire, dans une région au développement stratégique pour Moscou.