CARON, Nicole

Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 15 juin 2019, à l'âge de 54 ans et 6 mois, est décédée madame Nicole Caron. Originaire de Saint-Marcel, elle était la fille de feu dame Philomène St-Pierre et de monsieur Julien Caron; la sœur de: Diane (Alain Dodier), Michel (Denise Lapointe), feu Jean-Claude, feu Martin (Linda Pelletier) et Léonce (Sylvie Chouinard). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés au personnel et aux bénévoles du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, pour leur dévouement exceptionnel, leur chaleur humaine, leur complicité et les soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles à la salle. Les membres de sa famille vous accueilleront à lasamedi jour des funérailles à compter de 12h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire