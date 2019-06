FERLAND, Michel



À l'Hôpital Jeffery-Hale, le 27 mai 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Michel Ferland, époux de dame Huguette Lamarche, fils de feu Rosaire Ferland et de feu Aurore Nappert. Il demeurait à Québec.le vendredi 21 juin 2019 de 19h à 21h et le samedi 22 juin 2019 de 9h à 10h30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Huguette Lamarche; ses fils : Jean-François (Chantal Langlais) et Stéphane (Renée-Anne Ouellet); ses petits-enfants : Antoine, Josianne, Amélie et Olivier; son frère Jean-Yves et sa sœur Christiane (René Gagnon); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Lamarche : Pierrette, Micheline (Luc Boivin) et Francine (feu Louis-Jacques Gingras) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel d'hématologie de l'Hôpital du Saint-Sacrement ainsi que celui de l'Enfant-Jésus et des soins palliatifs du Jeffery-Hale, pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery-Hale, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2000, Québec QC, G1S 2M4 ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec QC, G1S 3G3.