Cuba balaie la série face aux Capitales

L’équipe nationale cubaine s’est amusée aux dépens des Capitales avec trois victoires en autant de matchs. L’équipe de Québec a perdu le dernier match 7 à 3, jeudi soir, au Stade Canac.

Cela porte la séquence de défaites des Capitales à six. La formation de Patrick Scalabrini a remporté seulement trois matchs devant ses partisans depuis le début de la campagne.

L’équipe vêtue de l’uniforme raillé bleu a été opportuniste en fin de quatrième manche. Avec les buts remplis, le lanceur de l’équipe cubaine a effectué un mauvais lancer permettant à deux coureurs sur les sentiers de croiser le marbre pour procurer une première avance aux Capitales.

Les Cubains sont revenus en force en septième manche, ce qui a coïncidé avec l’arrivée au monticule de Jack Charleston. Le grand releveur a eu toutes les difficultés au monde en accordant trois points et cinq coups sûrs en seulement sept frappeurs affrontés.

«Après les contres-performances face aux Aigles, je m’attendais à un meilleur résultat. Nous sommes vraiment déçus, habituellement c’est dur de gagner au Stade Canac, mais en ce moment au bâton, nous ne faisons pas peur à personne. Je ne pense pas qu’une équipe professionnelle de baseball a connu un plus mauvais départ que le nôtre présentement», a noté le gérant Scalabrini, faisant référence aux blessures et aux joueurs cubains qui se sont joints plus tard à l’équipe.

Marsh forcé de quitter

Le lanceur partant Matt Marsh était de retour au monticule pour une première fois depuis son retour de blessure. L’artilleur avait accordé seulement deux points mérités lors de ses 17 dernières manches lancées.

Marsh a bien débuté le match avant d’accorder un circuit de deux points qui n’a fait aucun doute lorsque la balle a quitté le bâton de Yordanis Samon, de l’équipe cubaine. Il a toutefois aggravé sa blessure au bras et il a été forcé de quitter le match après un seul lancer en deuxième manche.

Situation qui a nettement compliqué la tâche de l’enclos des releveurs des Capitales. Le gérant a décidé d’envoyer Nate Antone au monticule pour remplacer son lanceur partant.

«C’est un méchant casse-tête et déjà que nous n’avions pas beaucoup de releveurs, disons que ce fut compliqué de gérer tout ça», a noté l’entraîneur des Caps.

Quatre matchs en trois jours

Les Capitales prendront la route d’Ottawa pour y affronter les Champions. Les deux équipes reprendront un match annulé, il y a quelques jours, donc il y aura un programme double pour la première journée de cette série, vendredi.

Les représentants de Québec reviendront au Stade Canac pour une série de trois matchs face aux meneurs de la ligue Can-Am, les Miners de Sussex County, mardi prochain. Après la série face aux Miners, les Capitales recevront une équipe du Japon pour la deuxième série internationale de la saison.