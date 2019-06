BRUNEAU, Henri



À l'Hôpital de Saint-Georges-de-Beauce, le 10 juin 2019, à l'âge de 86 ans et 10 mois, est décédé monsieur Henri Bruneau, fils de feu Adélard Bruneau et de feu Lydia Lachance. Il demeurait à Lac-Etchemin, autrefois de Saint-Nazaire de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h00.et de là, au cimetière paroissial sous la direction de laIl laisse dans le deuil son fils Sylvain Therrien, son amie madame Gertrude Maheux et ses enfants ainsi que la mère de Sylvain (feu Marie Therrien et son fils feu Yvon Curadeau (Manon Perron et son fils Alain-André Perron). Il laisse également dans le deuil ses sœurs, ses belles-sœurs et son beau-frère: Jeanne D'arc (feu Antoine Bolduc), Irène (feu Jean-Paul Beaudoin), Colette Tanguay (feu Emilien Bruneau) et Marie-Paule Therrien (Henri Fortier). Il était aussi le frère de: feu Léopold (feu Marie-Berthe Blais), feu Gédéon, feu Léonard, feu Anita (feu Roger Beaulieu), feu Arsène, feu Irenée, feu Eugène et feu Marie-Paule. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel de la Résidence Le Belvédère du Lac ainsi qu'au personnel de l'Hôpital de Saint-Georges pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté de Saint-Nazaire) 63, rue Principale, Saint-Nazaire (Québec) G0R 3T0. La direction des funérailles a été confiée à la