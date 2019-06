BÉLANGER, Fernande



Au CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières, le 3 juin 2019, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédée madame Fernande Bélanger, fille de feu monsieur Patrice Bélanger et de feu madame Germaine Rivard. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières, autrefois à Saint-Casimir. La famille sera présente, à partir de 10h30,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Bélanger était la soeur et la belle-soeur de: feu Denise, feu Fernand (Fabienne Tessier). Elle laisse également son neveu, sa nièce, plusieurs cousins, cousines et amies. Remerciement à tout le personnel du 2e étage du CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1, www.fsssp.ca