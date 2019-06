GAGNON, Évangéline



À Québec, le 1er mai 2019, à l'âge de 88 ans et 3 mois, est décédée madame Évangéline Gagnon, fille de feu madame Jeanne Lévesque et de feu monsieur Lucien Gagnon. Elle demeurait à Québec, autrefois de Rivière-Ouelle. La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Rivière-Ouelle. Madame Gagnon était la sœur et la belle-sœur de: Lucie (Raymond Ouellet), Gisèle (feu Olida Vallée), Claire, feu Jean-Marc, Emilien (Nicole Desjardins), Claude (Denise Morneau), Gérald (Marielle Paradis), feu Isabelle (feu Jean-Paul Hudon) et Irenée (Pierrette Berger). Sont aussi affectés par son départ ses nièces et neveux, ses cousines et cousins, d'autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à sa cousine Françoise pour son accompagnement ainsi qu'au personnel de la Maison Beauport pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca