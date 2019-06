HARTON, Béatrice Beaulieu



Au Centre d'hébergement Champlain-Chanoine-Audet, le 10 juin 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée entourée de l'amour de tous les siens, madame Béatrice Beaulieu Harton, épouse de feu monsieur Gonzague Harton. Elle demeurait à Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Zezinha Nunes), Jean-Claude (Ghislaine De la Conception), feu Jean-Yves (Diane Cantin), Réal (Sylvie Roberge), Marie-Reine (Daniel Hains), Michelyne, Michel (feu Claudette Fournier), Nicole (feu Jean Couture, Serge Charest) et André (Danielle Gagnon); ses petits-enfants: Marie-Josée, Mathieu, feu Guillaume, Nicolas, Monica, Edgar, Nathalie, feu Patrice, Marie-Claude, Maxime, Jimmy, Sébastien, Cyndie, Vincent, Caroline, Julie, Jonathan, Martine, Laurie, Charles, Eric, Steven, Marie-Andrée, Pierre-Louis et Gabriel; ainsi que ses nombreux arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants. Elle était la fille de feu Jean-Baptiste Beaulieu et de feu Elise Chamberland. Elle était la soeur de feu Oscar (feu Marguerite), feu Antonio (feu Juliette), feu Soeur Rose-Alma, feu Adéodat (feu Thérèse), feu Marie-Ange (feu Adrien), feu Adélia (feu Jean-Marie), feu Jean, feu Léo (feu Béatrice), feu Philippe (feu Cécile), feu Charles (feu Odile), Albert (Aline), feu Lionel (Raymonde). Elle laisse aussi dans le deuil ses belles-soeurs de la famille Harton: Rose Harton et Aline Lévesque; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille vous accueillera aule samedi 22 juin de 9h30 à 13h30.et de là au Cimetière Mont-Marie, secteur Saint-Romuald.