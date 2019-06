DUQUET

Rose-Blanche Champagne



C'est avec beaucoup de chagrin que nous vous annonçons le décès de notre maman, Rose-Blanche Champagne.Le 3 juin 2019, elle est allée rejoindre son conjoint, Lucien Duquet, ses parents: Albina Perreault et Tancrède Champagne, ses sœurs: Sr- Yolande, Thérèse (Armand Routhier), Blandine (Armand Gagné); ses frères: Edgar, Fernand (Imelda Nadeau) et Conrad; ses belles-sœurs et beaux-frères: Yolande Duquet, Clermont Duquet (Carmen Bellavance) et Maurice Duquet. Elle laisse dans la peine ses filles: Pauline, Suzanne (Jacques Perron), Louise, Hélène (Richard Leclerc) et Michèle (Jean-Philippe Castagnet); ses sœurs: Marie-Paule, Dolorès (Jean-Marc Laberge), Murielle et Huguette (Edouard Hogan); son frère André (Aline Martineau); ses belles-sœurs: Jeannine Fortier, Lise Racine, Sr Jeannine Duquet et Jacqueline Dupéré; ses petits-enfants: Mélanie, Christine, Philippe, Amélie, Olivier, Martin, Éveline, Andréane, Véronique et Jean-Michel; ses arrière-petits-enfants: Clarélie, Olivier, Edouard, Laurent, Viviane, Jeanne, Charles, Mila, David, Vincent et Kylian; ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9h à 10h45.La mise en terre suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Un grand merci au personnel chaleureux et dévoué des CHSLD St-François-d'Assise et Loretteville (Dre Nathalie Jacques). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc, Tél: 418 527-4294, Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.