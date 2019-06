GUILLEMETTE, Laura Boulanger



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de madame Laura Boulanger. Elle est décédée à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 juin 2019, à l'âge de 92 ans. Elle est l'épouse de monsieur Gérard Guillemette et la fille de feu J-Emile Boulanger et de feu Laura Côté. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : André (Jacinthe Couture), Claude, Michel, Lucie et Cécile (Pierre Tanguay); ses 11 petits-enfants : Éric, Jonathan, Eve, Kaven, Charles, Vincent, Alexandre, Patrick, Christina, Nicolas et David; ses 2 arrière-petits-fils : Thomas et William; ainsi que ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, entre autres; Pascale, Mélanie, Carole, Manon et tous ceux qui lui ont prodigué les soins adéquats à sa condition, sans oublier le précieux personnel du Manoir Liverpool. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié aux soins palliatifs (https://fhdl.ca/).le vendredi 21 juin 2019 de 19h à 22h et le samedi 22 juin à compter de 8h30, afin de recevoir les condoléances des parents et amis.