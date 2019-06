AUCLAIR, Robert



À l'IUCPQ, le 5 juin 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Robert Auclair, fils de feu dame Juliette Jobin et de feu monsieur Jean-Baptiste Auclair. Il était l'époux de dame Rita Saint-Pierre. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Rita; ses fils: Stephane (Geneviève Rompré), Sébastien (Nathalie Bélanger); ses petits-enfants: Nathan, Florence, Anthony et Raphaël; ses frères et sœurs: Lorraine (Ernie), Louise, feu Françoise, Jocelyne, Mireille, Céline, Jean-Louis (Claudette), André (Andrée), feu Benoit et Richard (Yolande); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s sans oublier la belle-famille St-Pierre: Louis, Jean-Baptiste, Raymond, David, Marie, Maria, Monique, Simonne, Marie-Alice, Jean-Yves, Noëlline, Bernard, Gaëtan, Bertrand, Gilles, Arlette et Ginette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation les Œuvres Jean Lafrance, 1390, Rte de l'Aéroport, Québec (Québec), G2G 0L6, tél. : 418 681-3883.