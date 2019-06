Festivités du Jour de l’An à Québec: changement dans l’organisation, mais pas dans la formule

Les festivités du Jour de l’An à Québec continueront de se dérouler sur la Grande Allée, selon une formule proche de celle qui est en vigueur depuis 2009.

Cette année, la différence notable tient au fait que le mandat d’organisation a été accordé à 3E Événements, selon un communiqué de presse et un sommaire décisionnel de la Ville de Québec rendus publics jeudi matin.

Depuis plusieurs années, l’événement était coproduit par Action promotion Grande Allée (APGA) et par la Ville de Québec. Or, dès le début 2019, APGA a laissé planer le doute sur son intérêt à continuer à organiser ces festivités.

La municipalité a lancé un appel de projets. Cinq organisations ont déposé des soumissions. «C'est 3E Événements qui a soumis la proposition la plus intéressante, car elle répondait le mieux à la vision de la Ville de Québec pour la tenue de cet événement», peut-on lire dans les documents de la Ville.

Passage à l’an 2020

On y précise «qu’à partir de la forme actuelle de l'événement déjà appréciée par les locaux et touristes, 3E Événements propose une offre d'animation en journée comme en soirée du 28 décembre 2019 au 1er janvier 2020». Plusieurs activités sont au menu comme les terrasses animées, les manèges, la grande roue, les spectacles de musique traditionnelle et électro, le grand décompte de minuit et les feux d'artifice, énumère-t-on.

«Cette année, le réveillon du 31 décembre sera célébré par de la musique traditionnelle québécoise sur la scène Québec cité l'accent d'Amérique à la place de l'Assemblée-Nationale et par de la musique électro grâce à une alternance de disc-jockey au parc de la Francophonie», ajoute-ton.

Le budget de l’événement est de 946 000 $. La Ville y participe à hauteur de 560 000 $ (400 000 $ en argent, 95 000 $ en services municipaux et 65 000 $ en achat de biens et services). Cette somme est comparable à celle investie ces dernières années, même si la municipalité passera cette année du statut de coproducteur à celui de partenaire financier.

3E Événements aura pour tâche d’organiser les fêtes du Jour de l’An 2020 «et les suivantes», selon les termes de l’appel de projets de la Ville.