Journée sans stress

Laissez-moi souhaiter une bonne journée aux membres des réseaux CAA-Québec (automobile, voyage, habitation et assurances) qui participeront aujourd’hui à leur 25e tournoi de golf annuel au club de golf de Victoriaville ou à leur randonnée à vélo dans les Bois-Francs. À lui seul, le réseau des garages recommandés au Québec compte 420 garages, ateliers et concessionnaires. Bon match !

164 000 $ pour le Kilimandjaro à Québec

Photo courtoisie

66 équipes ont gravi à 60 reprises, le 8 juin dernier, les 487 marches du grand escalier du Parc de la Chute-Montmorency (ce qui équivaut à la hauteur du célèbre mont Kilimandjaro, en Afrique : 5892 mètres). Cette 9e présentation de l’événement du Kilimandjaro à Québec, organisée par la Fondation du CHU de Québec, en collaboration avec l’équipe du Service de neurochirurgie du CHU, a permis de remettre 164 000 $, destinés entièrement à la recherche en neurochirurgie au CHU de Québec-Université Laval. Sur la photo : Danielle Goulet, directrice clientèle soins intensifs, traumatologie et neurosciences, CHU de Québec-Université Laval ; Kathy Gélinas, porte-parole du 9e Défi, et Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction, Fondation du CHU de Québec, sont en compagnie des neurochirurgiens du CHU de Québec-Université-Laval et des membres du comité organisateur.

Place aux Rêves

Photo courtoisie

La 4e soirée-bénéfice gastronomique Place aux Rêves de la Fondation Rêves d’enfants, tenue récemment chez Roche Bobois sous la présidence d’honneur de Sylvain Cloutier, vice-président en capacités cliniques de Syneos Health, a rassemblé plus de 250 convives et a permis d’amasser la somme de 83 800 $. Grâce à ce montant, plus de huit enfants dont la vie est menacée pourront réaliser leur plus grand rêve. Sur la photo, les 7 chefs cuisiniers impliqués dans l’événement en compagnie de Julie Maynard, directrice Québec-Est, Fondation Rêves d’enfants ; Sylvain Cloutier, président d’honneur ; et Maëly Parenteau, enfant de rêve.

Prix reconnaissance Roger Pedneault

Photo courtoisie

Félicitations à Mikhaël Daigle du Groupe TAQ à Québec, qui est l’un des 5 lauréats des Prix reconnaissance Roger Pedneault 2019, remis chaque année par le Conseil québécois des entreprises adaptées, en collaboration avec l’Office des personnes handicapées du Québec. Ce prix rend hommage, depuis 6 ans, aux personnes handicapées qui se sont distinguées dans leur parcours d’intégration au travail en entreprise adaptée. Sur la photo, Mikhaël Daigle est entouré de Roger Pedneault et Jean Boulet, député de Trois-Rivières et ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

C’est fait

Photo courtoisie

Dernièrement, les membres du Rotary Saguenay effectuaient la passation des pouvoirs pour l’année 2019-2020. Sur la photo, Dany Gagné, de Pneus et Mécanique DG, président sortant, a remis les pouvoirs à la future présidente France Ruelland, de Chez Cantin et Gagnon assurances.

Anniversaires

Photo courtoisie

Nicole Kidman (photo), actrice australo-américaine, 52 ans... François Morency, humoriste, natif de Québec, 53 ans... Benoît Brière, comédien et metteur en scène, 54 ans... John Goodman, acteur américain, 67 ans... Lionel Richie, chanteur américain, 70 ans... Anne Murray, chanteuse canadienne, 74 ans... Jean-Marie Le Pen, politicien français (Le Front national), 91 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 juin 2018. Peter Thomson (photo), 88 ans, golfeur professionnel australien qui a remporté 81 tournois, dont cinq victoires à l’Open britannique... 2017. Sergei Mylnikov, 58 ans, ancien gardien des Nordiques de Québec (10 matchs lors de la campagne 1989-1990)... 2016. Benoîte Groult, romancière, essayiste et figure du féminisme français... 2014. Jaroslav Walter, 75 ans, hockeyeur tchécoslovaque, médaillé de bronze aux JO d’hiver de 1964... 2013. Jean-Louis Scherrer, 78 ans, couturier français... 2009. Roland Fortier (abbé), 77 ans, 51 ans de prêtrise.