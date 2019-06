La Ligue nationale adopte plusieurs modifications au livre des règlements

La Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé avoir officiellement entériné certaines modifications à son livre des règlements, jeudi.

Ces changements concernent notamment la reprise vidéo, la sécurité des joueurs et le rythme du jeu. Les modifications ont été unanimement approuvées par les gouverneurs de la LNH, les directeurs généraux et certains comités dans les dernières semaines. Le département des opérations hockey du circuit Bettman se penchera sur l’établissement de ces nouvelles règles cet été.

En ce qui concerne l’utilisation des reprises vidéo, les entraîneurs auront dorénavant le droit de contester un but si un jeu dans la zone offensive imposait un arrêt de jeu, comme un bâton élevé par exemple.

De plus, les contestations par un entraîneur seront dorénavant illimitées. Auparavant, un entraîneur ne pouvait que contester s’il avait toujours un arrêt de jeu disponible. Une contestation qui s’avérera sans fondement sera dorénavant passible d’une punition mineure.

Les arbitres devront maintenant automatiquement avoir recours à la reprise vidéo s’ils décernent une pénalité majeure. Ce changement permettra aux officiels de confirmer leur appel ou de réduire la sanction.

Le casque obligatoire

Pour la protection des patineurs, il sera dorénavant interdit de jouer sans son casque, lorsque celui-ci tombe accidentellement. Dans une telle situation, les joueurs devront immédiatement retourner à leur banc ou remettre leur casque sans quoi ils écoperont d’une pénalité mineure. Les joueurs ne pourront pas retirer le casque d’un adversaire délibérément sans obtenir deux minutes de pénalité.

La procédure de mise au jeu a également été modifiée. Si le gardien de but immobilise la rondelle après un tir qui provient de plus loin que la ligne rouge, ou lorsqu’un joueur défensif déplace son propre filet de façon non intentionnelle, l’équipe fautive ne pourra pas apporter de changement.

De plus, dans ces deux situations, tout comme lorsqu’il y a un dégagement refusé ou lorsqu’un jeu de puissance s’amorce, l’équipe offensive pourra choisir l’un ou l’autre des cercles de mise au jeu.

Lorsque le club qui se porte à l’attaque est à l’origine d’une rondelle envoyée dans la foule, le jeu pourra reprendre en territoire ennemi.