La stratégie de Trump face à l’Iran est « un désastre », selon Biden

La stratégie de Donald Trump pour contenir l’Iran est « un désastre », a affirmé jeudi l’ancien vice-président américain et candidat à la Maison Blanche Joe Biden, estimant qu’en « s’éloignant de la diplomatie », le milliardaire républicain avait « rendu un conflit militaire plus probable ».

Téhéran avait auparavant annoncé avoir abattu un drone américain dans son espace aérien, dernier épisode en date des tensions entre les deux pays ennemis.

Le milliardaire républicain « a échoué » à protéger « deux des intérêts vitaux de l’Amérique au Moyen-Orient (qui) sont d’empêcher l’Iran d’acquérir une arme nucléaire et d’assurer la stabilité de l’approvisionnement énergétique par le détroit d’Ormuz », estime dans un communiqué M. Biden, candidat à l’investiture démocrate pour la présidentielle de 2020.

Donald Trump « a promis que l’abandon de l’accord (nucléaire de 2015) et l’imposition de sanctions stopperaient l’agression de l’Iran dans la région. Mais il n’a fait que devenir plus agressif », assure M. Biden, en référence à la politique de « pression maximale » américaine pour pousser l’Iran à négocier un nouvel accord plus contraignant.

L’ancien numéro 2 de Barack Obama trouve aussi « tristement ironique que le département d’État appelle maintenant l’Iran a appliquer l’accord que l’administration Trump a abandonné », après que la République islamique a annoncé qu’elle ne respecterait prochainement plus certains engagements de l’accord.

« La dernière chose dont nous avons besoin, c’est une nouvelle guerre au Moyen-Orient », met en garde le responsable démocrate, après l’annonce par Washington de renforts militaire dans le Golfe pour répondre aux attaques de navire près du détroit d’Ormuz. Ces attaques ont été imputées par Washington à l’Iran, qui a démenti.