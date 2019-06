Le Lab-Aventure: jouer librement sans les parents

LÉVIS | Le tout premier parc récréatif de jeu libre au Québec a été inauguré jeudi à Lévis. Les enfants auront maintenant accès à une aire de jeux dans laquelle ils pourront concevoir leurs propres modules, et ce, sans surveillance parentale.

«Il n’y a personne pour nous dire quoi faire, il n’y a pas d’intervenant, on est vraiment libres», a avoué un enfant.

Avoir le droit de grimper, d'utiliser des outils, des clous et de grosses pièces de bois sans se faire réprimander, c’est le nouveau concept du parc Lab-Aventure.

«Avec une palette, on peut faire une auto de course, avec une glissade on peut faire une fusée, avec une table on peut faire un bateau. C’est ça la liberté: c’est de prendre ce qui a dans notre environnement et de le transformer en quelque chose qui nous inspire sur le moment», a mentionné le directeur général du Patro de Lévis, Pascal Brulotte.

L’aire de jeux sort des sentiers battus. À l’intérieur de cette dernière, on retrouve un simple espace dégagé qui permet aux enfants d’exprimer leur créativité avec plusieurs objets recyclés.

«On revient à la base du jeu. Les enfants, si on leur donne la possibilité de créer, ils vont le faire», a commenté Guy Caron le cofondateur de Jambette, l’entreprise responsable de la création de l’aire de jeux.

Un moniteur est tout de même sur place pour assurer la sécurité des jeunes. Par contre, aucun comportement n’est désapprouvé.

«Notre but, c’est d’intervenir sous forme de question au lieu de réprimander», a mentionné la monitrice Nadège Pinet.

Le projet sera analysé par le département des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et du département des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). L’étude a pour but de mieux comprendre les principes du jeu libre et de mieux répondre aux besoins et aux préférences des jeunes à cet effet. Des caméras seront donc installées afin d’analyser les enfants dans cette vaste aire de création.