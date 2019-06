Les Canadiennes s’inclinent face aux Néerlandaises

L’équipe féminine canadienne a perdu son dernier match de la phase de groupe à la Coupe du monde de soccer, jeudi, à Reims en France. C’est un but de Lineth Beerensteyn qui a permis aux Néerlandaises de l’emporter 2 à 1 face aux Canadiennes.

«Nous avons joué contre une équipe préparée, qui n’avait pas peur, et qui était vraiment agressive», a indiqué Kenneth Heiner-Moller, entraîneur-chef de l’équipe canadienne, au site officiel de la FIFA.

«Nous avons perdu le ballon trop souvent (...), et avons joué de façon décousue par moment. Contre les bonnes équipes, si tu leur donne un pouce, elles prennent une verge. On a resserré le jeu en deuxième demie, mais elles ont su prendre avantage des ouvertures qu’on a laissées», a poursuivi Heiner-Moller, qui se soucie peu de l’identité de l’adversaire du Canada en ronde des 16.

AFP

«Si nous sommes à notre meilleur, nous pouvons battre n’importe qui. Je ne me souviens pas de notre dernière défaite, mais c’est ne vraiment pas un bon feeling.»

Anouk Dekker a ouvert la marque pour les Pays-Bas à la 54e minute de jeu en redirigeant de la tête un coup de pied de coin.

Six minutes plus tard, Christine Sinclair a nivelé le pointage avec un but spectaculaire, son 182e en carrière, réussi sur une glissade dans la zone de réparation.

Beerensteyn a finalement dénoué l’impasse à la 75e minute, en faisant dévier un tir de Desiree Van Lunteren.

Élue joueuse du match, Sinclair a confiance que son équipe reviendra en force à son prochain match.

«S’il y a quelque chose que cette formation a démontré, c’est qu’elle apprend très vite. Lors des deux derniers Jeux olympiques, lorsque nous avons eu de mauvais résultat, nous avons rebondi rapidement», a expliqué Sinclair.

«Je n’ai pas de doute que nous serons très bien préparées pour faire face à nos prochaines adversaires. Ce match (contre les Pays-Bas) était plus difficile et c’est un «wake up call» pour nous. Ça nous a pris beaucoup de temps à entrer dans le match et ça ne peut pas se reproduire contre les meilleures équipes.»

Le Canada a ainsi conclu la ronde préliminaire au deuxième rang du groupe E avec une fiche de 2-1. Invaincues en trois matchs, les Pays-Bas ont terminé au sommet du groupe.

En ronde des 16, les Canadiennes affronteront les gagnantes du match opposant les Américaines aux Suédoises.