Les Québécois seraient en faveur du retour des Expos

Une majorité de Québécois seraient en faveur du retour d’un club du baseball majeur, à Montréal.

C’est du moins le constat émis à la suite d’un sondage réalisé par la firme torontoise Forum Research, qui évalue l’appui des Québécois à 59%.

Selon les résultats publiés plus tôt cette semaine, seulement 19% des 1471 répondants désapprouverait le retour des Expos, tandis que 22% demeure indécis face à ce dossier.

«La plupart des électeurs québécois approuveraient si les Expos retournaient à Montréal, a commenté le Dr Lorne Bozinoff, président de Forum Research. Et bien que la majorité des Québécois disent qu’ils ne regarderaient pas les matchs en personne ou à la télévision, une bonne proportion de la province le ferait. Cela suggère qu’il y a un appétit pour le baseball... si le public n’a pas à payer.»

Parmi les autres résultats du sondage, 45% des répondants indiquent effectivement qu’ils pourraient regarder des matchs à la télévision advenant un retour. Il est par ailleurs intéressant de constater que 60% des gens demeurant à Montréal favoriserait la venue d’une équipe de baseball.

De plus, 42 % des personnes interrogées seraient intéressées à assister en personne aux matchs des Expos alors que 18% des répondants se sont dit très intéressés. En contrepartie, 33% d’entre eux ne seraient pas du tout intéressés à assister à un match si les Expos revenaient à Montréal.

Pas de financement public

La majorité des Québécois n’approuveraient pas que le gouvernement provincial utilise des fonds publics pour financer le retour d’une équipe du baseball majeur à Montréal.

En effet, 59% des personnes interrogées serait en désaccord avec une telle manœuvre. Seulement 25% des répondants accepterait que des deniers publics servent au retour des Expos.

Enfin, 69% des personnes consultées pour ce sondage ont indiqué qu’elles sont intéressées à suivre les activités d’une équipe professionnelle canadienne, excluant le Canadien de Montréal.

Plus précisément, 14% se sont dit intéressés par les Alouettes et 22 % par l’Impact. De plus, 21% serait prêt à suivre les activités d’une future équipe du baseball majeur et 12 % souhaiterait encourager une nouvelle équipe de la NBA.