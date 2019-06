Les routes de la fin du monde

En 2009, The History Channel a commencé à diffuser l’une des séries documentaires les plus bizarres de l’histoire de la télé : Life After People.

Chaque semaine, des scientifiques et des ingénieurs nous expliquaient le plus sérieusement du monde ce qui va se passer sur Terre lorsque l’humanité disparaîtra.

Ça prendra combien d’années avant que la ville de New York ne soit transformée en jungle, comme dans le film d’anticipation I Am Legend ?

(Question éminemment stupide, car si l’humanité disparaissait, on n’aurait plus besoin de routes...)

Et là, on nous montrait, à l’aide d’images numériques, des autoroutes laissées à l’abandon.

Etc., etc.

Résultat : on n’a pas pris soin de notre maison, et on s’est retrouvé, des années d’incurie plus tard, à tout devoir faire en même temps.