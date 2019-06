NBA : Zion Williamson est le premier choix

Sans surprise, les Pelicans de La Nouvelle-Orléans ont fait de Zion Williamson le premier choix du repêchage 2019 de la NBA, jeudi soir, au Barclays Center de New York.

Âgé de seulement 18 ans, le natif de la Caroline du Nord a complété son unique campagne dans la NCAA avec une moyenne de 22,6 points et 8,9 rebonds par match avec les Blue Devils de l’Université Duke.

Les statistiques de l’ailier de 6 pi 7 po et 285 lb lui ont d’ailleurs permis de mettre la main sur le prestigieux titre de meilleur joueur du circuit universitaire américain en 2018-2019.

Avec le deuxième choix, les Grizzlies de Memphis ont jeté leur dévolu sur le garde JA Morant. Ce dernier a maintenu une moyenne de 24,5 points, 5,7 rebonds et 10 mentions d’assistances en 33 parties avec les Racers de Murray State.

Quelques instants plus tard, les Knicks de New York ont sélectionné le premier joueur canadien, soit R.J. Barrett. Le coéquipier de Williamson à l’Université de Duke est natif de Mississauga en Ontario et évolue au poste d’arrière. L’athlète de 19 ans a inscrit 22,6 points en moyenne cette saison. Il a aussi maintenu une moyenne de 7,6 rebonds et 4,3 mentions d’aide en 38 joutes.