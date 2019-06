Près de 3 millions de membres Desjardins touchés par une fuite sans précédent

Les renseignements personnels de près de 3 millions de membres Desjardins ont été dérobés, vient d'annoncer le PDG de Desjardins en conférence de presse à Montréal, aux côtés de la Police de Laval.



Plus de 2,7 millions de membres et 173 000 entreprises ont été touchés.



« Je suis indigné parce qu'un de nos membres nous a trahi», a affirmé le PDG de Desjardins Guy Cormier, ébranlé par l'ampleur de l'affaire.



C'est un employé spécialisé en données qui est en cause de la fuite, selon l'institution financière.



« Les mots de passe, les NIP et les questions n'ont pas été transmises », a cependant tenu à rassurer M. Cormier.



D'autres détails suivront...