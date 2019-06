Prix de la chanson SOCAN: le rappeur Tizzo primé pour «On fouette»

Le rap québécois prend de plus en plus de place dans le paysage musical. Une autre preuve de sa popularité a été démontrée mercredi soir, à Montréal, quand Tizzo et les coauteurs de la pièce «On fouette» ont remporté les grands honneurs du volet francophone de la 14e édtion du Prix de la chanson SOCAN.

À la suite d'un vote étalé sur deux semaines, le public a préféré la composition réunissant les voix de Tizzo, Shreez et Soft aux neuf autres finalistes proposées par des artistes d'ici, dont la très populaire «Fille de personne II» signée Hubert Lenoir.

Cette victoire est entre autres accompagnée d'une bourse de 10 000 $.

«Chaque année, le Prix de la chanson SOCAN dévoile une nouvelle vague de talentueux auteurs-compositeurs québécois qui n’ont pas peur de repousser les limites de leur créativité. ¨On fouette¨ est un morceau hip-hop accrocheur qui démontre une autre facette de la contribution québécoise à la scène rap», a laissé savoir Geneviève Côté, chef des affaires du Québec et des arts visuels à la SOCAN.

L'an dernier, le rap avait aussi brillé grâce à «56k». Le succès appartenant à Loud était reparti avec les grands honneurs.

Du côté anglophone, c'est la chanson «Blood/Water», interprétée par grandson, qui a obtenu la faveur du public.