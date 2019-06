Robert Pigeon à la tête de l’Association des directeurs de police du Québec

Robert Pigeon, chef du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), vient d’être désigné comme président du conseil d’administration de l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ).

C’est ce qu’on apprend dans un communiqué de presse rendu public, jeudi matin, par l’ADPQ. Le mandat de M. Pigeon est d’une durée de deux ans.

«J’ai l’intention d’entamer une réflexion avec l’ensemble des partenaires sur le modèle de la police au Québec et de me pencher sur les rôles et responsabilités de la police quant à la nouvelle réalité des interventions non criminelles auxquelles les policiers ont à faire face, notamment en lien avec l’itinérance et la santé mentale», a fait savoir Robert Pigeon.