Série face à Cuba : encore une fois un succès

Les Capitales de Québec ont complété leur série internationale de trois matchs face à l’équipe nationale cubaine. C’était la troisième fois depuis 2016 que les deux équipes s’affrontaient dans le cadre d’une série amicale, qui a une incidence au classement de la ligue Can-Am.

Alors que l’équipe québécoise a vaincu Cuba lors des trois matchs en 2017, ce sont les Latino-Américains qui ont eu le dessus dans cette série. Encore une fois cette année, les deux organisations tracent un bilan positif de cette série.

«C’est une tournée importante pour l’équipe cubaine et pour toutes les équipes de la Can-Am. On veut garder ces liens étroits avec eux, ce qui nous permet entre autres d’avoir des joueurs cubains dans notre alignement. Ils ont apprécié leur passage, et c’est un peu notre travail de les recevoir de façon professionnelle afin qu’ils soient tentés de revenir année après année», a souligné le président des Capitales, Michel Laplante.

L’équipe nationale cubaine poursuit sa tournée de la ligue, dans les prochains jours. Après avoir affronté les Aigles et les Capitales, Cuba jouera face aux Boulders de Rockland et les Jackals du New Jersey.

Possibilité de recrutement

Les gens des opérations baseball des Capitales, menées par le gérant Patrick Scalabrini, profitent souvent de ces séries internationales pour faire du repérage de certains joueurs qui pourraient potentiellement porter l’uniforme bleu-blanc-jaune des Capitales.

C’est un peu de cette façon que Scalabrini et ses collègues ont découvert des joueurs comme Yurisbel Gracial, qui a évolué avec les Caps en 2016 et 2017, ainsi que le voltigeur Yuniesky Gurriel qui a été fort utile à l’équipe lors des saisons 2014 et 2015.

«Je garde toujours un œil ouvert. Nous avons évalué les joueurs que nous avons affrontés. Cependant, Cuba a une formation très jeune cette année et, habituellement, les athlètes qu’on vise sont plus vieux», a remarqué le gérant des Capitales.

Deuxième série internationale

Les Capitales affronteront une deuxième équipe provenant de l’étranger avant de reprendre leurs duels face aux formations de ligue Can-Am lors de la visite d’un club japonais de la Ligue Shikoku Island, la semaine prochaine.

Cette série aura lieu du 28 au 30 juin prochain, au Stade Canac. À nouveau, les matchs face à l’équipe du Japon compteront au classement de la ligue.