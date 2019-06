Toronto, le ROC et «l’inique» loi 21

Le Québec serait-il devenu subitement la terre hostile que les journaux décrivent ? La loi 21, adoptée dimanche à l’Assemblée nationale, nous transporte-t-elle à l’époque hitlérienne ? Fait-elle du Québec un état où les policiers surveillent hijab, kippa et turban comme s’ils étaient subversifs et mettaient en danger notre existence même ?

C’est que ni la télévision du ROC (Rest of Canada) ni ses journaux n’y vont avec le dos de la cuiller pour fustiger le gouvernement du Québec et, par ricochet, la majorité des Québécois qui sont d’accord avec la loi 21. Je n’ai pas entendu autant de propos hargneux et lu autant d’éditoriaux accusateurs depuis l’adoption de la loi 101. Cette loi que certains accusent encore d’avoir fait fuir 400 000 Québécois anglophones, qui étaient, disent-ils, la crème de la crème, qui faisaient tourner notre économie.

Mardi, le Globe and Mail, le plus influent des quotidiens anglophones, a intitulé son éditorial : A terrible law, passed for the worst reason (Une loi terrible adoptée pour le pire des motifs). Le Globe écrit que la loi « ternit le nom du Canada à travers le monde »... « qu’il est monstrueusement injuste qu’une femme musulmane ou un Juif soient désormais forcés de choisir entre leur foi et leur emploi, alors que ce n’est pas le cas pour une personne qui sanctifie la laïcité ».