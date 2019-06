Un autre sursis pour le Marché du Vieux-Port

Le sort du Marché du Vieux-Port n’est pas encore scellé. La Cour supérieure a entendu, jeudi, les arguments de la Ville de Québec et de l’avocat François Marchand, qui veut empêcher sa démolition, mais n’a pas encore tranché le litige.

La juge Lise Bergeron a pris l’affaire en délibéré et pourrait rendre sa décision d’ici quelques jours, voire quelques semaines. Elle n’a pas été plus précise quant à ses intentions. D’ici là, Me Marchand demeure confiant que la Ville va respecter son engagement de ne pas démolir la structure jusqu’à ce qu’il y ait une décision du tribunal.

Les avocats ont débattu pendant plus de deux heures d’une requête en irrecevabilité. La Ville de Québec allègue que Me Marchand n’a pas l’intérêt juridique pour intervenir dans ce dossier sur l’usage du site, convenu entre le gouvernement fédéral et la Ville dans deux décrets et un acte notarié dans le passé.

«C’est un tiers qui vient dire : Moi, je veux soumettre à la cour que vous ne comprenez pas votre contrat. Dans le fond, c’est aussi ahurissant que ça. Je vais démontrer au tribunal que vous êtes dans l’erreur dans l’application du contrat qui est le vôtre... J’ai vu bien des choses en droit mais je ne l’ai jamais vue celle-là», a plaidé le représentant de la Ville de Québec, Me Éric Michaud.

Me Marchand maintient que la Ville est en «contravention flagrante» avec les conditions du contrat de cession du terrain. Selon lui, la Ville a l’obligation de maintenir un marché public sur le site à l’année longue, et ne peut se contenter d’un marché saisonnier, comme elle prévoit le faire.

«Moi, je suis confiant. On défend une cause juste, Jean Rousseau et moi et d’autres et plein de citoyens, on y croit puis on va aller jusqu’au bout, autant au niveau juridique que mon ami Jean au niveau politique», a déclaré l’avocat au sortir de la salle d’audiences.

Récupération du bâtiment

Le conseiller de Démocratie Québec, Jean Rousseau, était un spectateur attentif dans la salle. «Pendant que la juge délibère, le bâtiment ne peut pas être détruit. On va voir jusqu’où ça mène. Si on peut conserver le bâtiment, je vais suggérer que le marché provisoire puisse s’installer à l’intérieur du bâtiment actuel. Il est encore fonctionnel. Cette hâte (de la Ville) à vouloir le jeter à terre, on ne la comprend pas si ce n’est qu’on veut détruire le souvenir du Marché du Vieux-Port», a-t-il commenté.

Rappelons que la Ville espère démolir le plus vite possible le bâtiment actuel, fermé depuis le 12 juin dernier en raison de l’ouverture du Grand Marché sur le site d’ExpoCité.

La Ville prévoit toutefois ériger un marché saisonnier sur le site actuel du Vieux-Port avec une tente et quelques étals. Il faut toutefois prévoir un délai de 6 à 8 semaines pour procéder aux nouveaux aménagements, ce qui signifie que le projet pourrait être mis sur la glace cet été si les délais juridiques s’étirent.