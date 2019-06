Une nouvelle étape pour le couple de Sébastien Diaz et Bianca Gervais

C’est maintenant confirmé, les tourtereaux vivront une nouvelle expérience cet été selon l’entrevue qu’ils ont accordée au magazine Échos Vedettes.

Cet été, Sébastien Diaz et Bianca Gervais déménageront. Les deux habitaient déjà ensemble depuis 2016 dans le Vieux-Longueuil et ils ont choisi de changer de ville.

«Si tout se passe bien, nous déménagerons en juillet à proximité du mont St-Bruno. Nous avons eu un gros coup de coeur pour cette maison. C’est là que nous voulons voir grandir nos filles, Liv et Bowie, qui ont respectivement cinq ans et un an et demi» souligne-t-il.

Pour l’animateur Sébastien Diaz, il travaillera tout l’été à monter sa nouvelle émission quotidienne, On va se le dire, qui débutera le 9 septembre à Radio-Canada.

«Je vais animer 124 shows de 90 minutes de septembre 2019 à mars 2020. Une grosse banque de collaborateurs, que je ne peux pas encore nommer, se greffera à cette émission. La formule sera très différente.»

D’ici septembre, l’animateur poursuivra les tournages de la sixième saison de Format familial. il continuera de travailler également sur une série lourde, qui s’étendra sur dix épisodes d’une heure chaque.

«Il s’agit d’un thriller amoureux, qui pourrait voir le jour à la télévision dans deux ou trois ans. L’idée originale vient de moi. Je collabore aux textes et j’en serai le réalisateur. Il se peut aussi que ma blonde y tienne un rôle.

