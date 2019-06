ST-LAURENT, Micheline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 juin 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Micheline St-Laurent, fille de feu dame Françoise Nolet et de feu monsieur Aimé St-Laurent. Elle était l'épouse de monsieur André Hébert. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux André; ses enfants: Sébastien Bertrand (Sarah Efron) et Katia Bertrand (Benoît Bouchard); ses petits-enfants: Cédric Bertrand, Étienne et Simon Bouchard. Elle laisse également dans le deuil feu Jean-Alexandre Hébert, Jean-Frédéric Hébert (Lorraine Bernier) et Jacques St-Laurent (Marie-France Leclerc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hébert: Claude Hébert (Pierrette Girard), Jean Hébert (Michelle) et Suzanne Hébert (Richard Hotte); ses bonnes amies: Ginette Meagher et Elizabeth Fortin ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de soins de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.