LANTAGNE, Roger



Au CISSS Alphonse Desjardins / Hôtel-Dieu de Lévis, le vendredi 14 juin 2019, à l'âge de 93 ans et 8 mois, est décédé monsieur Roger Lantagne, fils de feu monsieur Alphonse Lantagne et de feu madame Clara Roy et l'époux de feu madame Olivine Gagné. Il demeurait à Honfleur, autrefois de St-Gervais-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à l'église de St-Gervais-de-Bellechasse, 225, rue principale St-Gervais-de-Bellechasse, lundi le 24 juin 2019 de 9 h 30 à 10 h 55.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Yvette, Gaétan (Ghislaine Erler), Louise (Michel Nadeau), Lina (Réjean Ruel); ses petits-enfants: Sonia (Jean-François Huot), Peggy, Nadia (Sylvain Paquet), Mary Kate, Ken (Laurie-Ève Carette) Iléana; ses arrière-petits-enfants: Jonathan, Jérôme, Raphaël et bb Ruel; ses frères et sœurs: feu Émile (feu Micheline Labbé), feu Irène (feu Willie Lemieux), feu Lucienne (feu Donat Chabot), feu Thérèse (feu Paul-Arthur Landry, Marie Poulin), feu Maurice (feu Germaine Dutil), feu Simone (feu Rosario Royer), feu Benoît (feu Juliette Langlois), feu Paul-Aimé (feu Pierrette Campagna) et feu Raymond (Aline Garon); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Gagné: feu Joseph (feu Simone Lacasse), feu Wilfrid (feu Jeannette Noël), feu Alphonse (feu Adrienne Simard), Germaine (feu Léonard Roy), feu Arthur (feu Thérèse Côté), Thérèse (Eugène Roy), feu Gérard (feu Cécile Drolet), Fernand (Pierrette Beaudet), Jean-Paul (Yolande Marceau), feu Gisèle (feu Louis St-Laurent), Hélène (feu Gérard Savard), Janine (Albert Chabot), feu Raymond (Lise Paré); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel et la direction de la résidence Fleuribel de Honfleur pour tous les bons soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Apprenti Loisir, Organisme pour l'intégration sociale pour des adultes vivant avec une déficience intellectuelle moyenne ou légère, au 14, rue St-Amand, Québec (Québec) G2A 2K9 (418) 872-0932. Des formulaires seront disponibles à l'église de St-Gervais-de-Bellechasse.