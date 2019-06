Année record en investissements au Port

Le Port de Québec a connu une année record en termes d’investissements en 2018.

«C’est une grosse, grosse année pour le Port, a lancé d’entrée de jeu le pdg Mario Girard, lors de la réunion publique annuelle du Port, vendredi. C’est une année historique en termes d’investissements annoncés et de démarches commerciales concluantes.»

Le Port a injecté 70 millions $ dans ses infrastructures, notamment grâce à une contribution de 15 millions $ du fédéral qui a pigé dans son Fonds national des corridors commerciaux. Cela contribue à la réalisation de chantiers d’une valeur totale de 169 millions $ sur le territoire du Port.

Les croisières internationales ont aussi crû considérablement en 2018. Après une année 2017 faste, on a connu une nouvelle croissance en atteignant plus de 230 000 croisiéristes, a souligné M. Girard. Cela représente une hausse de 15 %. En tout, les navires ont jeté l’ancre 156 fois dans le port de Québec. Ce sont 14 navires qui étaient en opération d’embarquement et de débarquement et huit paquebots qui en étaient à leur visite inaugurale dans les eaux de Québec.