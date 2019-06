Code de la sécurité routière: la police de Québec a intercepté plus d’une centaine de véhicules dans le cadre d’une opération

La police de Québec a intercepté plus d’une centaine de véhicules dans le cadre d’une opération visant à assurer le respect du Code de la sécurité routière, vendredi après-midi, près des plaines d’Abraham.

Quelque 115 automobilistes ont été interpelés par les patrouilleurs. De ce nombre, 47 ont écopé d’une contravention, tandis que 62 s’en sont tirés avec un simple avertissement.

Les infractions les plus relevées ont été l’utilisation du téléphone cellulaire au volant, le non-port de la ceinture de sécurité, des défectuosités comme « des pare-brise fissurés [et] des silencieux non conformes » ainsi que des excès de vitesse, a comptabilisé le Service de police de la Ville de Québec.

Le déploiement s’est étendu de 14 h 30 à 17 h 30 dans les environs des plaines d’Abraham, du boulevard Champlain à la Grande Allée, en passant par la côte Gilmour. Le service de sécurité de la Commission des champs de bataille nationaux a aussi été mis à contribution.

Le but visé de l’opération était de « sensibiliser les automobilistes au respect du Code de la sécurité routière » alors la saison estivale s’amorce, a indiqué le corps policier.